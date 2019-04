Classement FIFA : la Belgique garde la tête, le Sénégal 23 éme mondial et toujours en tête en Afrique

Le classement FIFA publié ce jeudi ne présente pas de changements majeurs aux premières places. En effet, la Belgique conserve la tête devant la France et le Brésil. L’Angleterre gagne une place et se rapproche du podium, doublant ainsi la Croatie, 5e. De son côté, l’Allemagne se rapproche du top 10 et se classe désormais 13e (+3 places). La meilleure progression est pour Israël, qui gagne 8 places et se positionne en 84e position. Le Sénégal 1er pays africain dans le classement mondial est classé au 23 éme rang. Le prochain classement FIFA sera dévoilé le 14 juin prochain.