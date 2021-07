Clédor Sène accuse Macky Sall; "Il est un des vecteurs de la recrudescence de la Covid, il veut..."

Selon Clédor Sène, "la Covid-19 avait baissé après le Magal de Touba. La 2ème vague est passée et on ne l'a pas sentie. Je peux dire que Macky Sall est un des vecteurs de la Covid et après avoir fait sa tournée économique, plus politique, il veut faire cesser tout. Pourquoi cibler les manifestations politiques et religieuses. La Covid n'est pas dans ces entités. Je salue la décision de Malick Gakou qui a cessé ses activités. Actuellement, le corps médical lance un ballon de sondes, mais on verra. Macky Sall a déçu et je vois qu'il n'a pas compris, contrairement à ce qu'il avait dit", avertit-il.