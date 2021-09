Coalition de l'opposition Sénégalaise- La réaction de Barthelemy Dias

En route vers « L’ESSENTIEL », un nouveau chapitre avec la coalition YewwiAskanWi.

L’heure est aux combats des principes et des valeurs pour une convergence forte et un engagement solide dans le but de consolider les valeurs démocratiques.



"Ensemble marchons vers L'ESSENTIEL" réagira le maire socialiste Barthélemy Dias peu après la formation de la coalition des opposants du régime marron.