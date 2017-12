Coïncidence troublante - Ce voyage éclair sur Paris de l'ancien PM, Abdoul Mbaye avec un...passeport ordinaire... Oumar Sarr qui s'envole discrètement pour retrouver Me Wade à Versailles...

Le voyage du coordonnateur du Pds est passé inaperçu, mais c'était sans compter avec la perspicacité des radars de dakarposte.com



En effet, Oumar Sarr a discrètement quitté Dakar pour se rendre à Paris, précisément à Versailles. "Il s'est envolé le mercredi soir et sous peu il sera de retour à Dakar" confirme une de nos sources au fait de ce qui se trame au sein du parti libéral.



Que prépare encore le Pds, précisément leur chef de file Me Abdoulaye Wade? Il y'a de quoi se poser des questions aussi bien sur ce saut discret sur Paris d' Oumar Sarr, mais également ce voyage éclair de l'ancien Premier Ministre Abdoul Mbaye.

Figurez-vous que ce dernier, devenu farouche opposant au "régime marron" s'est rendu, en catimini, en France. Chose cocasse: son passeport confisqué parce que placé sous contrôle judiciaire pour une affaire connue, il nous revient de bonnes sources qu'Abdoul Mbaye s'est fait confectionner un passeport ordinaire avec lequel il a voyagé. D'où la préoccupation de nombre d'observateurs avertis.Qui ont beau remuer ciel et terre aux fins de savoir de quoi retourne ce séjour éclair de l'ancien Pm, finalement rentré à Dakar hier soir.



Se sont-ils rendus à Paris , précisément à Versailles pour se faire briefer sur la conduite à tenir pour croiser le fer avec le "Macky"?

A moins que Wade, dont le retour est annoncé prépare son "come-back"? Ont-ils retrouvé Wade fils au pays de Marianne? Nos langues au chat! Du moins pour le moment!



Les prochains jours nous édifieront bien...