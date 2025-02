Compensations des victimes mars 2021-février 2024: les paiements débutent cette semaine

Le Secrétaire du ministère de la Famille et des Solidarités, El Hadj Ndiogou DIOUF a annoncé le début du paiement des compensations accordées par l’Etat du Sénégal aux victimes des violences politiques de 2021 à 2024.



À l’en croire, 2172 victimes dont 79 cas de décès ont été recensés. Les familles des 79 personnes décédées lors des manifestations entre mars 2021 et février 2024, vont recevoir à partir de cette semaine 10 millions de FCFA, chacune. Pour ce qui s’agit des anciens détenus, ils vont recevoir chacun 500 000 FCFA.







Hormis cela, les familles des victimes et des détenus politiques vont bénéficier de Bourses de Sécurité Familiale, la Couverture sanitaire universelle et la Carte d’égalité des chances. Quant aux orphelins, ils auront des statuts de pupilles de la nation.



Une facilitation pour l’obtention de financement à la Délégation générale à l’Entrepreneuriat Rapide des Femmes et des Jeunes (DER/FJ), le Fonds National de Crédit pour les Femmes et le Fonds National de Promotion de l’Entrepreneuriat Féminin sera accordée à ces victimes.

































Walf