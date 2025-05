Complexe Cheikh Ahmadoul Khadim (CCAK) de Touba : Sept milliards huit cents millions mobilisés par des opérateurs économiques

Au Complexe Cheikh Ahmadoul Khadim (CCAK) de Touba, les constructions s’élèvent progressivement. Hier, les opérateurs économiques mourides ont remis au Khalife général les clés des six bâtiments de l’institut coranique dont ils avaient la responsabilité.



Selon Ibrahima Niang, l’architecte en charge du projet, les bâtiments sont organisés en six sections distinctes. Les deux premières sont destinées à l’hébergement des enseignants, avec une capacité d’accueil de 124 maîtres coraniques. Les deux sections suivantes sont dédiées aux classes, pouvant accueillir jusqu’à 1 300 élèves. Enfin, les deux dernières parties sont conçues comme des dortoirs pour les élèves.



Selon M. Niang, les travaux ont représenté un investissement de sept milliards huit cents millions de francs CFA (7 800 000 000) pour les opérateurs économiques. Cela, à ses yeux, souligne l’importance de ces travaux au sein de ce temple du savoir.



À la tête des opérateurs économiques mourides, Mbaye Sarr a souligné que la concrétisation de ce projet est le résultat de l’engagement des hommes et des femmes, disciples de Cheikh Ahmadou Bamba. Il en a profité pour exprimer sa gratitude à toutes les personnes qui ont contribué à mobiliser les ressources indispensables à la construction de ces bâtiments.





De plus, il a encouragé l’État du Sénégal à faire confiance à la main-d’œuvre locale. « Nous souhaitons que le gouvernement apporte son soutien aux entreprises locales œuvrant dans le secteur du BTP », a-t-il affirmé, soulignant que le développement du pays doit être une priorité pour ses propres enfants. Il a également exhorté les entreprises locales à se conformer aux normes internationales.



Au nom du khalife, Serigne Ahmadou Badawi Mbacké, le président du complexe a salué l’initiative remarquable des opérateurs économiques mourides. Il a souligné que le saint Coran représente la source suprême de la connaissance, ce qui explique l’importance particulière qu’y accorde le fondateur du mouridisme. « C’est un jour de joie », a-t-il déclaré en remerciant tous ceux qui ont contribué à la réalisation de ce projet. « Le khalife vous exprime sa sincère gratitude. Vous serez récompensés par Dieu », a-t-il ajouté.



Après la cérémonie de remise des clés, qui a eu lieu au complexe en présence de Serigne Ahmadou Badawi Mbacké, les opérateurs économiques mourides ont été reçus dans l’après-midi du samedi par le khalife général des mourides, Serigne Mountakha Mbacké.





































