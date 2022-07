Condamné à six mois ferme : Non content d’insulter son père, le fils indigne avait menacé de le tuer

Poursuivi pour injures publiques, violences et voies de fait sans compter le délit de menace de mort, Ousmane Diop a comparu hier à la barre du tribunal de Pikine-Guédiawaye. Le fils indélicat a été attrait à la barre par son père, Ibrahima Diop.



Ce dernier soutient qu’il a été touché dans sa chair lorsque son fils l’a insulté de mère devant ses amis. Ruminant sa colère intérieurement, il a décidé de porter l’affaire devant les tribunaux.



Sur les faits, Ibrahima Diop raconte qu’il rentrait de travail le jour des faits, un peu après 19 heures, lorsqu’il a vu, au niveau de la porte d’entrée de la maison, assis sur un banc, Ousmane Diop et deux de ses amis en train de fumer du chanvre indien. A peine a-t-il franchi la porte, les effluves de l’odeur âcre du chanvre indien caressent ses narines. Il fait un pas en arrière et apostrophe son rejeton. ‘’Ousmane qu’es- tu en train de faire? Ne t’avais-je pas demandé de ne plus fumer ce machin chez moi ? Eteignez-moi tout cela et quittez les lieux vite», a-t-il ordonné.



Grande a été sa surprise de voir son fils non seulement ne pas obtempérer mais encore, de l’abreuver d’insultes devant ses copains. A en croire la partie civile, Ousmane a par la suite cassé une bouteille et, avec les tessons, l’a menacé de mettre fin à sa vie s’il lui venait à l’idée de recommencer.



«Je suis resté deux jours sans dormir car je ne pouvais pas digérer les insultes proférées par mon fils à l’encontre de ma défunte et chère mère. C’est ainsi que j’ai décidé d’aller porter plainte à la police», a encore ajouté le père, le cœur meurtri.



A la barre du tribunal, Ibrahima Diop a rappelé au prévenu que c’est lui qui l’avait condamné à une peine de prison avec sursis la première fois qu’ils se sont présentés devant lui. Le président du tribunal de s’adresser au prévenu : « le sursis ne vous avait pas servi de leçon?».



Pour toute réponse, le prévenu Ousmane Diop a bredouillé quelques phrases que le président et ses assesseurs ont eu du mal à entendre. Répondant aux questions du président lors de l’interrogatoire d’audience, Ousmane Diop a nié les faits, mais le frère de son père, Fallou Diop, a confirmé les dires de ce dernier.



Le prévenu a quémandé le pardon du tribunal en vain. Madame le substitut du procureur de la République a requis six mois de prison ferme contre le prévenu, du fait de la récidive. Après avoir délibéré, le tribunal a reconnu Ousmane Diop coupable des faits qui lui sont reprochés et a suivi le réquisitoire du parquet, en le condamnant à six mois de prison ferme.











Le Témoin