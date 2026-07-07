Condamnée en appel, Marine Le Pen pourrait malgré tout se présenter à la présidentielle

Ce qu'il faut retenir



►Marine Le Pen a été condamnée mardi à trois ans de prison, dont un an sous bracelet électronique. Elle est aussi condamnée à 15 mois ferme d'inéligibilité qu'elle a déjà purgés après sa condamnation en première instance. La cheffe de file de l'extrême droite française peut donc en théorie se présenter à l'élection présidentielle de 2027, mais celle-ci a conditionné sa candidature à l'absence de condamnation au port d'un bracelet. « Quand on est un candidat à la présidentielle, il faut être totalement libre de ses mouvements, et ça n'est pas le cas si vous êtes porteur d'un bracelet électronique », a-t-elle déclaré sur la chaîne LCI.



► Marine Le Pen est jugée en même temps que onze autres personnes du parti. Elle avait été condamnée en première instance l'an dernier à cinq ans d'inéligibilité et quatre ans de prison, dont deux ans sous bracelet électronique, avec exécution immédiate pour détournement de fonds du Parlement européen.



► Après ses échecs au second tour des présidentielles de 2017 et de 2022, Marine Le Pen est au firmament des sondages après une décennie de macronisme, couronnement d'années de stratégie de « dédiabolisation » du parti à la flamme.