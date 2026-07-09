Confessions de Doudou Lamine Dieng : «Mes relations avec Pape Cheikh Diallo et Djiby Dramé...»

Initialement fixé à lundi dernier, l’audition au fond de Doudou Lamine Dieng a finalement eu lieu ce mercredi. Face au juge d’instruction du tribunal de Pikine/Guédiawaye, le banquier a nié les faits qui lui sont reprochés dans le cadre de l’affaire Pape Cheikh Diallo et compagnie.

Présenté comme l’amant de l’animateur et du chanteur Djiby Dramé, il a été placé sous mandat de dépôt en même temps que ces derniers, et d’autres mis en cause, pour association de malfaiteurs, acte contre-nature, transmission volontaire du VIH et blanchiment de capitaux.

Doudou Lamine Dieng «s’est bien défendu et a dit qu’il n’avait rien à voir avec les faits», rapporte Les Échos, citant ses sources. Lesquelles ont détaillé : «Il s’est inscrit en faux contre les déclarations qui lui ont été prêtées à l’enquête. Il a même dit qu’il n’avait absolument rien à se reprocher.»

Le journal ajoute que le banquier a assuré n’avoir «d’autres relations qu’amicales» avec Pape Cheikh Diallo et Djiby Dramé.

Dans des déclarations qu’il aurait tenues à l’enquête préliminaire, Doudou Lamine Dieng avait désigné l’animateur et le chanteur comme ses amants. Ces supposés aveux avaient d'ailleurs conduit à l’arrestation de ces derniers.

Entendu au fond avant le banquier, Pape Cheikh Diallo avait nié les faits qui lui valent son placement sous mandat de dépôt. Un virage à 180 degrés par rapport aux aveux qu’il aurait faits devant les gendarmes de la Brigade de recherches de Keur Massar, sans signer le procès-verbal d'audition.



















































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