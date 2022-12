Conseil des ministres décentralisé- Tamba déroule le tapis rouge pour le Pr Macky Sall

Le Chef de l'État Macky SALL est arrivé cet après-midi dans le sud-est du pays, dans le cadre de sa tournée économique.

Le Président de la République a été accueilli sur le tarmac de l'aéroport de Tambacounda, au son de la fanfare militaire et avec les honneurs, par les autorités locales. Un accueil chaleureux et enthousiaste lui a été aussi réservé par les populations de Tambacounda.

Au programme, le Président Macky Sall procédera à l’inauguration du tronçon Tamba-Kidira et du camp militaire de Goudiry avant de lancer des travaux publics. Une rencontre avec divers acteurs socio-économiques et un Conseil des ministres décentralisé figurent également dans l’agenda du Chef de l’État durant cette visite de quatre (4) jours.