Conseil des ministres du 3 juillet 2025: Ce qu’il faut retenir

Le chef de l’État, Bassirou Diomaye Faye, a présidé ce jeudi 3 juillet 2025, le Conseil des ministres.



Un moment marqué par des communications intéressantes, allant de l’Economie au Sport.



1. Souveraineté économique et assainissement des finances



Le président a salué la tenue du débat d’orientation budgétaire, qu’il considère comme un « moment fort de pédagogie démocratique ». Il a félicité l’Assemblée nationale et le ministre des Finances pour « la qualité des échanges » ayant permis de clarifier la situation économique nationale.



Il a insisté sur « la poursuite de l’assainissement des finances publiques, l’investissement productif et l’appurement de la dette intérieure », appelant à l’accélération des réformes fiscales et à la finalisation des nouveaux codes (impôts, douanes, investissements).



2. Attractivité économique et forum “Invest in Sénégal”



Le chef de l’État a évoqué la préparation du forum Invest in Sénégal, prévu en octobre 2025, comme une vitrine pour la relance. Il a demandé « une mobilisation accrue du secteur privé » et l’élaboration d’une stratégie pour rationaliser les instruments de financement public, notamment la CDC, la BNDE, la BHS ou encore le Fonamif.



3. Coopération internationale : cap sur le suivi de la Chine



Le président a félicité le Premier ministre Ousmane Sonko pour « le succès exceptionnel » de sa récente visite officielle en Chine. Il a insisté sur un « suivi rigoureux des accords conclus » et sur la nécessité d’élaborer un document cadre de coopération internationale afin de mieux territorialiser les partenariats et générer des emplois.



4. Souveraineté stratégique : alimentation, énergie, industrie



Dans une optique de transformation structurelle, le chef de l’État a réaffirmé l’importance de renforcer l’autonomie du pays à travers « la souveraineté alimentaire, la maîtrise énergétique et l’industrialisation ». Ces axes devraient structurer l’agenda économique du quinquennat.



5. Infrastructures sportives et diplomatie financière



En vue des Jeux Olympiques de la Jeunesse Dakar 2026, le président a demandé l’accélération des travaux d’infrastructures sportives, annonçant aussi l’adoption prochaine d’une charte du sport. Enfin, revenant sur la conférence de Séville, il a souligné le plaidoyer du Sénégal pour « une réforme du système financier international plus équitable et favorable aux pays du Sud », avec notamment un meilleur accès aux instances de décision, des règles fiscales mondiales pour les multinationales et des mécanismes de soutien aux pays vulnérables.

















































