Conseil des ministres: le Premier ministre promet un pacte de stabilité d’ici le 1er mai

Lors du conseil des ministres de ce 5 mars 2025, le Premier ministre est revenu sur la première rencontre tripartite entre le gouvernement les syndicats et le patronat.



Le communiqué du conseil indique qu’elle a permis de « recenser les préoccupations de partenaires sociaux et au gouvernement de faire le point sur le contexte économique du pays et les accords en cours ».



Ainsi, « les syndicats ont soulevé des revendications dans plusieurs secteurs notamment la santé l’éducation et les collectivités territoriales. Le patronat a insisté sur l’urgence d’apurer la dette intérieure et de renforcer le dialogue public-privé notamment par la loi sur le contenu local et un projet de loi sur le patriotisme économique », résume le Premier ministre lors du conseil de ce jour.



De ce fait, le premier ministre a annoncé que « le gouvernement s’engage à finaliser un pacte national de stabilité sociale d’ici le 1 mai 2025, qui sera l’aboutissement des discussions sociales inclusives au plus tard le 2 avril prochain ».



Par ailleurs, le coût de la vie a aussi fait l’objet d’une attention particulière. Le communiqué du conseil des ministres renseigne que « le gouvernement accélère les mesures pour réduire le coût de la vie, relancer les chantiers publics et garantir l’équité salariale et régler les arriérés de paiement ».

















































Le Soleil