Conseil des ministres : les 4 points abordés par le Président de la République

1-Carême et Ramadan

Au début de ce Conseil des ministres, Bassirou Diomaye Faye est revenu sur l’actualité religieuse au Sénégal. Aujourd’hui, mercredi des Cendres, est synonyme de démarrage du Carême pour la communauté chrétienne. Ce alors que les musulmans ont débuté le Ramadan le weekend dernier. Les deux périodes sacrées de privation vont donc se chevaucher. Selon le Chef de l’Etat, c’est là « une belle illustration de vivre ensemble qui fait la richesse de notre nation ».



2-Pacte social

Revenant sur la rencontre entre le gouvernement, le patronat et les syndicats la semaine dernière, le Président de la République a salué l’engagement des différents acteurs qui représentent un marqueur important dans la perspective de la signature d’un pacte de stabilité sociale projeté pour le 1er mai 2025, tenant compte de la situation budgétaire et financière du pays.



3-Droits de la femme

Ensuite, Bassirou Diomaye Faye a évoqué la date du 8 mars, Journée internationale des droits des femmes. Selon lui, c’est « l’occasion de réaffirmer l’engagement pour la promotion des droits des femmes notamment l’accompagnement de leurs initiatives économiques ». Ainsi, il affirme que la prochaine loi sur l’autonomisation économique des femmes représentera un cadre juridique consolidateur de cette ambition.



4-Peche artisanale

Pour finir, le Chef de l’Etat a abordé la pêche artisanale. Selon lui, c’est un sous-secteur crucial pour l’économie nationale notamment en termes de création d’emplois locaux et de génération de devises. De ce fait, il demande au Premier ministre et au ministre en charge des pêches d’organiser des concertations inclusives pour tous les acteurs concernés pour replacer le secteur de la pêche artisanale au centre de l’activité économique.





















































Le Soleil