Conseil économique : Les femmes de Benno éjectent Aminata Tall et proposent…

Les femmes de Benno bokk yakaar ne veulent plus d’Aminata Tall à la tête du Conseil économique, social et environnemental (Cese). À sa place, elles souhaitent voir leur présidente, Marième Badiane.

«Un tel choix est pertinent et opportun dans la mesure où Marième Badiane est investie de la confiance de toutes le femmes du pôle présidentiel», argumente-t-on dans le communiqué sanctionnant la réunion de la conférence des présidentes de Benno tenue hier, jeudi 9 août, et repris par Le Quotidien.

En revanche, signalent les femmes de Benno, «Mme Tall n’a plus aucune base à Diourbel où elle a été battue aux dernières élections locales». «C’est pourquoi d’ailleurs elle a décidé de transférer son vote à Dakar. Et en réalité, elle ne peut rien apporter au Président», estiment-elles.