Conseil supérieur de la magistrature: le parquet financier renforcé

À l’issue du Conseil supérieur de la magistrature qui s’est tenu, hier, plusieurs changements ont été opérés dans les différentes juridictions du pays, notamment au sein du Pool judiciaire financier. Deux nouveaux substituts au procureur financier ont ainsi été nommés. Ce qui porte leur nombre à quatre.



La réunion du Conseil supérieur de la magistrature (Csm) s’est tenue hier au Palais de la République. Comme à l’accoutumée, cette rencontre a été présidée par le Chef de l’État, Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Des mesures importantes ont été prises à l’issue de cette rencontre. Parmi celles-ci figure le renforcement du Pool judiciaire financier (Pjf). Cette institution judiciaire, mise en œuvre pour offrir aux citoyens une justice plus performante, mais aussi pour protéger les ressources publiques, a enregistré la nomination de nouveaux membres. Des magistrats ont été affectés au pool d’instruction, à la chambre d’accusation et au parquet financier. Deux maîtres des poursuites ont été nommés pour aider et assister le procureur financier, El Hadji Alioune Abdoulaye Sylla. Il s’agit de la magistrate Abibatou Yague, précédemment substitut du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Pikine-Guédiawaye, désormais substitut du procureur de la République financier.



Il y a aussi le magistrat Thierno Ismaila Diallo qui occupait auparavant les mêmes fonctions et est désormais lui aussi substitut du procureur de la République financier. Ces nominations portent à quatre le nombre de substituts au procureur financier. Précédemment juge au tribunal de grande instance de Pikine-Guédiawaye, la magistrate Ndèye Ami Kamara rejoint la chambre d’accusation financière du Pool judiciaire financier, spécialisée dans la répression des crimes et délits économiques ou financiers, à la Cour d’appel de Dakar. Quant au magistrat Cheikh Mbengue, juge au tribunal de grande instance de Thiès, il a été nommé juge d’instruction au Pool judiciaire financier. Cependant, il faut noter que deux magistrats instructeurs du Pool judiciaire financier ont quitté cette juridiction pour rejoindre la juridiction ordinaire. Il s’agit de Massaer Sarr, nommé président de chambre à la Cour d’appel de Dakar, et de Moustapha Fall, nommé conseiller à cette même cour.























Le Soleil