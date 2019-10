Consulat de France au Sénégal : Un citoyen français dénonce une «escroquerie» sur les demandes de visa

Face à la presse ce jeudi, Fabrice Dangany, ce citoyen français résidant au Sénégal a déversé sa colère sur le consulat de la France au Sénégal sur la procédure d’obtention de visa qu’il qualifie d’escroquerie des français sur les citoyens sénégalais. « J’ai constaté que depuis des années l’ambassade de la France au Sénégal fait le même petit jeu. Les sénégalais font une demande de visa, non seulement il n’accorde pas le visa, mais il garde leur 40 000 FCFA. Et on appelle ça une escroquerie. C’est une bande d’escroc car ils savent que les africains ne vont pas réagir. Les français peuvent rester 90 jours au Sénégal sans visa, et les Sénégalais ne peuvent pas. C’est injuste. Ça devrait être vice versa », a défendu Fabrice Dangtany. Cependant, ce citoyen a interpellé directement le président de la République de la France : « Je demande au président de la République de la France Emmnuel Macron, le consul de la France au Sénégal, et l’ambassadeur de la France au Sénégal de se réveiller car je ne les lâcherai pas et je vais-je amener cette affaire-là ou il faut et je vais mener les actions jusqu’au bout. C’est de votre droit de refuser le visa au sénégalais, mais si vous le faites, il faut rembourser leur argent. Par ailleurs M. Dangany a révélé que le Sénégal est le seul pays de la Cedeao ou les gens éprouvent autant de difficultés pour avoir le visa. Et pourtant les mêmes français peuvent rester 90 jours au Sénégal sans visa ni rien du tout. Alors qu’ils n’osent pas le faire dans les autres pays.