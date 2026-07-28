Contentieux relatif à la présidence de la FSF : le Tribunal arbitral du sport s'apprête à départager Mady Touré et Abdoulaye Fall

Près d'une année s'est écoulée depuis les joutes électorales présidant aux destinées de la Fédération sénégalaise de football (FSF), et le dénouement du litige opposant Mady Touré à Abdoulaye Fall semble désormais imminent.

À en croire les révélations du journaliste Mbaye Jacques Diop, le Tribunal arbitral du sport (TAS) s'apprête à rendre son arbitrage avant le 21 août 2026.

Cette sentence est suspendue à une attente singulière, tant les griefs cristallisent les passions autour de l'assemblée générale élective du 2 août 2025.

Au terme du premier tour de scrutin, Abdoulaye Fall avait dicté sa loi dans les urnes, devançant Mady Touré et le président sortant Augustin Senghor.

Contestant avec véhémence la régularité du processus, le timonier de Génération Foot avait alors choisi de boycotter le second tour, fustigeant des vices de forme ainsi que de graves suspicions de corruption et d'achat de suffrages.



En dépit de cette fronde, l'ultime scrutin fut maintenu, actant l'accession d'Abdoulaye Fall à la magistrature suprême du football national.

Saisi de cette délicate affaire, le Tribunal de Lausanne est aujourd'hui le gardien du dernier mot ; son verdict, attendu avant la fin de l'été, scellera l'épilogue d'un long feuilleton juridico-sportif qui tient le pays en haleine.