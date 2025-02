Convention de transfert de détenus ente le Sénégal et le Maroc : l’Assemblée va se réunir le 10 mars

Le président de l’Assemblée nationale a annoncé, à la fin du face-à-face entre le gouvernement du Sénégal conduit par le Premier ministre et les députés, que le ministre de la Justice va revenir à l’hémicycle pour l’examen du projet de loi portant sur l’assistance aux personnes détenues ainsi que sur le transfèrement des personnes condamnées entre le Sénégal et le Maroc.



Il s’agit d’une convention signée le 17 décembre 2004 à Rabat entre le gouvernement du Sénégal et le gouvernement du Royaume du Maroc et adoptée en Conseil des ministres en janvier 2025 par le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar FAYE.



" Nous allons revenir le 10 mars pour examiner le projet de loi portant sur l’assistance aux personnes détenues ainsi que sur le transfèrement des personnes condamnées entre le Sénégal et le Maroc et qui va permettre au président de la République de l’appliquer. La convention a été signée le 17 décembre 2004 à Rabat, au Maroc », annonce-t-il.



Cette convention va permettre de porter assistance aux détenus des deux pays dans le pays où ils sont incarcérés

















