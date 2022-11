Convoitises autour du gaz sénégalais : Alger s’enflamme

L’appel lancé hier par MackySall, au 31e Sommet ordinaire de la Ligue arabe, n’est pas tombé dans l’oreille d’un sourd. Prenant part à cette rencontre historique, dans la capitale algérienne, le président en exercice de l’Union africaine (Ua) a demandé au privé algérien de venir investir en Afrique, notamment au Sénégal. «Il est vrai qu’en matière de coopération économique, de commerce et d’investissement, nous pouvons et devons encore mieux faire.

Les leçons tirées de la pandémie du Covid-19, l’impact de la guerre en Ukraine, de même que la création de la Zone de libre-échange continentale africaine devraient nous inciter à mieux coopérer dans des domaines-clés comme l’agriculture, les infrastructures, les mines, l’énergie, le numérique, la finance, ainsi que l’industrie pharmaceutique et médicale. Je lance un appel pressant à tous nos partenaires du monde arabe, y compris le secteur privé, afin que nous poursuivions nos efforts communs dans ce sens, en tirant avantage de nos complémentarités.



Il est tout aussi important que nous restions engagés ensemble dans la défense de nos valeurs partagées de culture et de civilisation contre certaines tendances qui veulent ériger des pratiques locales en normes civilisationnelles universelles», a déclaré le chef de l’Etat.



Juste après ce discours, le patronat algérien s’est précipité pour être reçu par le Président sénégalais. Le Président Sall a ainsi reçu le Pdg de Sonatrach, une entreprise pétrolière et gazière algérienne, et la présidente du patronat algérien. Le patronat algérien a ainsi émis le souhait de se lancer au Sénégal dans l’industrie de pipes (tuyauterie pour eau et hydrocarbures), la fabrique d’appareils électriques… Le Président-directeur-général (Pdg) de la Banque nationale d’Algérie, qui a été également reçu par Macky, a lui aussi décidé d’ouvrir une banque au Sénégal d’ici décembre ou janvier.



Depuis le premier Sommet afro-arabe du Caire, rappelle Macky Sall, «il y a 45 ans, nous cheminons ensemble pour la défense de nos idéaux et intérêts commun dont la cause palestinienne, une gouvernance mondiale plus juste et plus équitable et la promotion de la coopération afro-arabe».



Il a salué, «à cet égard, la précieuse contribution de la Banque islamique de développement et de la Banque arabe pour le développement économique en Afrique».









































Le Quotidien