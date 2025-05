Convoqué au même titre qu'Amadou Sall et Seynabou Ndiaye, Abdou Karim Mbacké sollicite et obtient le renvoi de son face à face avec le Pôle Judiciaire Financier... (EXCLUSIVITÉ DAKARPOSTE)

Dakarposte est en mesure de révéler que ce jeune Mbacké-Mbacké, issu d'une lignée religieuse de Darou Moukhty, convoqué le 7 Mai 2025 par le redouté Pole Judiciaire Financier , a sollicité une demande de renvoi .



Aux dernières nouvelles, le juge a accédé à la requête formulée par ses avocats.

Finalement, Abdou Karim Mbacké devra déférer à la convocation le mardi 13 Mai prochain.





Pour ceux qui n'ont pas suivi le train de l'actualité, nos confrères de l'Observateur ont ébruité ce qu'il est convenu d'appeler la procédure concernant des transactions suspectes portant sur 125 milliards de FCFA avec notamment les convocations d’Amadou Sall, fils de l’ancien chef de l’État, de la gérante de sa société, Ndèye Seynabou Ndiaye, ainsi que du nommé Abdou Karim Mbacké, en lien avec des transferts jugés douteux portant sur dix (10) milliards de FCFA.



Comme il fallait s'y attendre, Amadou Sall, qui serait localisé au pays de Trump, n'entend pas déférer à la convocation du pool judiciaire ce 7 mai.



Last but not least, Ndèye Seynabou Ndiaye, gérante de la société Woodrose Investment Ltd, enregistrée en Côte d’Ivoire, est également convoquée à la même date dans le cadre de l’enquête sur les mouvements financiers suspects.



D’après L’Observateur, cette dernière devra justifier les raisons pour lesquelles, en tant que gérante, elle a accordé une procuration à Amadou Sall pour la gestion du compte bancaire de ladite société.



Elle devra également s’expliquer sur la provenance des fonds logés dans les comptes de l’entreprise. Plus précisément, il lui sera demandé de clarifier l’origine des milliards ayant transité dans un compte ouvert à la NSIA Bank, mentionné dans le rapport de la Cellule nationale de traitement des informations financières (CENTIF), qui a mis en lumière les soupçons entourant les 125 milliards de francs CFA.



Les enquêteurs s’interrogent notamment sur la légitimité et la traçabilité de ces flux financiers.





Reste à savoir si Ndèye Seynabou Ndiaye, qui serait actuellement hors du territoire national, selon des sources proches de son entourage, répondra à la convocation du Pool judiciaire financier (PJF).



Pour rappel, l’entourage du fils de l’ancien président a confié que ces fonds proviendraient de la vente d’un terrain qui aurait été offert par son père. Un bien dont la transaction aurait été menée par le député-maire des Agnam, Farba Ngom. Ce dernier aurait, selon les mêmes sources, joué le rôle d’intermédiaire dans la cession, ce qui serait à l’origine des transferts de fonds entre les comptes de la société de Farba Ngom et celle de Woodrose Investment Ltd.