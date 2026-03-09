Convoquée demain à la SR de la gendarmerie, Aïssatou Diop Fall convoque la presse

Face à une convocation de Dame Justice, la stratégie de convoquer la presse est souvent utilisée par des personnalités politiques ou des journalistes, notamment au Sénégal, pour dénoncer des tentatives d'intimidation ou politiser l'affaire. Cette pratique vise à médiatiser le dossier pour contrer des poursuites perçues comme des délits d'opinion.



Convoquée demain par les pandores de la Section Recherches sise à la caserne Samba Diéry Diallo, Aïssatou Diop Fall, fait face à la presse au moment où ces lignes sont écrites .



D'ailleurs, elle a laissé entendre au cours de son face à face avec les médias qu'elle va déférer à la convocation des gendarmes en compagnie de son avocate Me Ndèye Anta Mbaye



Aux dernières nouvelles, la convocation est relative à l'affaire opposant la journaliste Aïssatou Diop Fall (PDG du groupe PROD'ADF/Publicsn TV) à la Banque Nationale pour le Développement Économique (BNDE) portant sur un contentieux commercial et financier.



Quid de la nature du contentieux? Le litige porte sur une créance d'environ 49 millions de FCFA. La BNDE a engagé des procédures de recouvrement forcé contre la journaliste à la suite d'un prêt impayé.



Lors d'une conférence de presse le 21 octobre 2025, elle a accusé la banque de "politiser" le dossier et de procéder à un acharnement pour tenter de "fermer ses médias".



Dans un communiqué publié le 22 octobre 2025 sur des plateformes, la banque a réfuté toute ingérence politique. Elle a précisé qu'il s'agit d'une procédure bancaire classique de recouvrement de créances en souffrance, entamée après l'échec de tentatives de règlement à l'amiable



Affaire à suivre...