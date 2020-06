Coronavirus : bientôt 10 millions de cas dans le monde, nouvelle flambée aux Etats-Unis

Pour un spécialiste de l’OMS, l’épidémie sur le continent américain n’est pas encore à son pic.



Bientôt dix millions de cas dans le monde et des perspectives économiques catastrophiques : la pandémie de Covid-19, loin de ralentir, promet des semaines et mois sombres pour la planète. Michael Ryan, le directeur des questions d’urgence sanitaire à l’Organisation mondiale de la santé (OMS), a souligné mercredi "une tendance continue et préoccupante, avec beaucoup de pays qui ont connu des augmentations de 25 à 50 % au cours de la semaine dernière".



"L’épidémie dans le continent américain est très intense, en particulier en Amérique centrale et du Sud", a-t-il dit. "Malheureusement, la pandémie dans beaucoup de pays du continent américain n’est pas parvenue à son pic", a-t-il ajouté.





Pour sa part Tedros Adhanom Ghebreyesus, directeur de l’OMS, a déclaré, au cours de la même conférence de presse virtuelle, "qu’au cours du premier mois de cette épidémie, moins de 10 000 cas ont été signalés à l’OMS. Au cours du mois dernier, près de 4 millions de cas l’ont été. Nous nous attendons à atteindre un total de 10 millions de cas la semaine prochaine". Jusque-là, la pandémie a fait au moins 478 818 morts dans le monde depuis que la Chine a fait officiellement état de l’apparition de la maladie en décembre 2019.