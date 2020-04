Coronavirus dans le monde : les Etats-Unis en passe de devenir le nouvel épicentre de la pandémie

Alors que la propagation du coronavirus, qui a déjà tué plus de 40 000 personnes en Europe, semble ralentir, les Etats-Unis et le Royaume-Uni font face à une explosion de la pandémie de Covid-19, vendredi 3 avril.



« Nous commençons à voir la lumière au bout du tunnel », a espéré l’infirmier italien Paolo Miranda qui chronique sur son compte Instagram la lutte contre la pandémie dans son hôpital de Crémone (nord). La contagion, qui a fait à ce jour 14 700 morts en Italie, se poursuit mais confirme son ralentissement entamé il y a une semaine environ, avec une hausse de seulement 4 % des cas.



En Espagne aussi, où le nombre de morts en 24 heures a encore dépassé les 900, pour un total de près de 11 000 décès, l’espoir repose sur le ralentissement du rythme des contagions et hospitalisation, assurent les autorités.



Avec plus de la moitié des plus de 57 000 décès dans le monde, l’Europe reste le continent le plus touché. Le Royaume-Uni, dont le gouvernement a été critiqué pour sa gestion de la crise, a enregistré vendredi un record de 684 décès en 24 heures et compte désormais plus de 3 600 morts.





Mais les Etats-Unis sont en passe de devenir le nouvel épicentre de la pandémie. En 24 heures, 1 480 morts ont été enregistrés : une hausse énorme d’un tiers par rapport au comptage de la veille (1 169) et le bilan quotidien le plus élevé jamais enregistré dans un seul pays. Le virus y a déjà tué au total de 7 406 personnes et devrait y faire entre 100 000 et 240 000 morts, selon la Maison Blanche.



Inquiétudes pour les pays en guerre

C’est aussi dans les pays en conflit que le « pire est à venir », a averti le secrétaire général de l’ONU Antonio Guterres. « La tempête du Covid-19 arrive maintenant sur tous les théâtres de conflit », a-t-il déclaré, citant la Syrie, l’Ukraine en passant par la Libye, le Yémen, la Birmanie ou encore la Colombie.





En Afrique — où le président du Niger Mahamadou Issoufou a réclamé « un plan Marshall » pour le continent — et dans d’autres pays du monde dépendant des importations pour leur nourriture et des exportations pour les payer, des centaines de millions de personnes sont menacées de pénuries alimentaires, a prévenu vendredi l’ONU.



Quant à l’Amérique latine, elle entre dans une période de « profonde récession » économique, a annoncé vendredi une agence spécialisée des Nations unies.



Les mesures de restriction maintenues

Les mesures de restrictions doivent être maintenues, assurent les autorités sanitaires. Après avoir prolongé ses mesures de confinement pour un mois, la Russie a décidé de suspendre tous les vols en partance et à destination du pays, y compris les rapatriements de ressortissants.



De son côté, la Turquie a renforcé ses restrictions, vendredi, fermant plus de 30 villes dont Istanbul et Ankara à la circulation automobile pour 15 jours, et étendant aux personnes de moins de 20 ans le confinement strict déjà imposé aux plus de 65 ans.



Aux Etats-Unis, Donald Trump a relayé la décision des Centres de contrôle et de prévention des maladies (CDC), autorité de santé nationale aux Etats-Unis, qui recommande aux Américains de se couvrir le visage lorsqu’ils sortent de chez eux. « C’est [d’initiative] volontaire », a insisté le président américain. « Personnellement, je n’en porterai pas. »



La solidarité internationale en marche

Quelque « 1 600 mineurs non accompagnés », actuellement en Grèce, vont « probablement » être accueillis la semaine prochaine au Luxembourg, a annoncé vendredi sur la chaîne ZDF la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, alors que les appels à l’évacuation des camps insalubres se multiplient. « Huit pays se sont déclarés prêts » à prendre en charge ces enfants.



L’armée canadienne a, elle, été déployée dans le nord du Québec « pour prêter main-forte aux communautés nordiques et isolées », assure le premier ministre canadien Justin Trudeau. Dans des villages inuits, deux cas ont été confirmés.





L’Opep se réunit lundi

Au lendemain d’annonces de Donald Trump sur de possibles coupes de la production saoudienne et russe ayant dopé les cours du brut, l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) a confirmé la tenue d’une réunion de ses membres et alliés lundi. Cette réunion se tiendra par vidéoconférence, a affirmé à l’AFP une source proche de l’Opep basée à Vienne.



Les reports d’événements continuent

Un groupe de travail de la Fédération internationale de football (Fifa) a recommandé vendredi le report de tous les rencontres internationales prévues en juin. Une décision déjà prise mercredi par l’UEFA, l’instance qui chapeaute le football européen.



L’édition 2 020 du Festival international de Jazz et les Francos de Montréal, des événements emblématiques courus par des centaines de milliers de visiteurs chaque année, va être annulée. Les Francos, « le plus grand rassemblement musical francophone au monde », étaient programmés du 12 au 20 juin 2020, tandis que le festival de jazz devait avoir lieu du 25 juin au 4 juillet.