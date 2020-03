Coronavirus : l'épidémie continue de se propager dans le monde, 80 pays touchés

Face à l’épidémie de coronavirus, l’Italie se résigne à employer les grands moyens.



Le gouvernement a décrété la fermeture des écoles et des universités jusqu’au 15 mars. Toutes les rencontres sportives se joueront à huit clos pendant un mois.





Plus de 3 000 cas de coronavirus en Italie

L’Italie est le pays d’Europe le plus touché : déjà plus de 3000 contaminations et 107 décès recensés.



L’épidémie a démarré dans le nord du pays mais les mesures de confinement n’ont pas suffi à contenir la propagation du Covid 19, une première personne est décédée de la maladie à Rome.



“Aujourd’hui, je m’adresse une nouvelle fois à vous pour vous informer que de nouvelles mesures arrivent. Nous devons faire un effort supplémentaire, et nous devons le faire ensemble », a déclaré le Premier ministre italien, Giuseppe Conte.



300 millions d'élèves privés d'école dans le monde

D’autres pays ont également décidé de fermer leurs écoles comme la Chine, la Corée du Sud, l’Iran ou le Japon. Même chose en France dans les zones les plus touchées par le virus. 300 millions d'élèves dans le monde sont donc privés d'école.





Le Covid 19 est déjà présent dans plus de 80 pays. En Allemagne, le gouvernement tente de prendre des mesures qui n’affecteront pas trop l’économie. Toutes les annulations d’événements se font au cas par cas.



“Il faut toujours de trouver le bon équilibre entre d’un côté, les restrictions nécessaires pour contenir le virus et notre vie quotidienne qui continue. Une chose est sûre : le pic de l’épidémie n’est pas encore atteint " explique le ministre de la santé allemand, Jens Spahn.



8 milliards de dollars aux Etats-Unis pour lutter contre le virus



Israël a pris des mesures draconiennes : les ressortissants français, italiens, allemands ou encore suisses n’ont plus le droit d’entrer sur son territoire, sauf s’ils disposent d’un lieu de résidence dans le pays.



C'est tout le secteur aérien qui est violemment touché par l'épidémie. La compagnie Lufthansa va d’ailleurs immobiliser 150 de ses appareils.



Aux Etats-Unis, le Congrès américain a débloqué plus de 8 milliards de dollars pour lutter contre le virus et la Californie est passé en état d’urgence. A New York, le métro sera désinfecté tous les 3 jours.