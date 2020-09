Côte d’Ivoire: Alassane Ouattara réagit à l’appel à la désobéissance civile de l’opposition

Ancien président et candidat à la présidentielle ivoirienne, Henri Konan Bédié a lancé dimanche, au nom de l’opposition, un appel à la “désobéissance civile” face à la “forfaiture” de la candidature controversée du président sortant, Alassane Ouattara, pour un troisième mandat. Au lendemain de cette annonce, le parti au pouvoir, le RHDP, a dénoncé une entreprise “irresponsable” de l’opposition.



« On ne peut pas lancer des appels à l’insurrection, demander qu’on aille à la désobéissance civile», a déclaré Kobenan Kouassi Adjoumani, porte-parole du RHDP, ajoutant que les Ivoiriens ont besoin de paix. “Les élections auront bel et bien lieu le 31 octobre. Toutes les dispositions sont prises à cet effet par le gouvernement pour assurer la sécurité des Ivoiriens et garantir la sérénité du scrutin », a-t-il rassuré.