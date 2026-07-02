Coupe du monde 2026 | La Belgique renverse le Sénégal (3-2 après prolongations) après avoir été mené 0-2 jusqu'à la 85e minute et se qualifie en 8es

Les Sénégalais peuvent s’en mordre les doigts. Alors qu’ils se dirigeaient tranquillement vers une qualification méritée, au regard d’une prestation plus aboutie, ils ont subi une véritable remontada des Belges (3-2). Encore menés 2 buts à 0 à dix minutes du terme, les hommes de Rudi Garcia se sont rebellés pour arracher les prolongations. Et ils n’ont même pas eu besoin de la séance aux tirs au but pour atteindre les huitièmes de finale. Un penalty de Youri Tielemans a écroué le Sénégal, qui n'a plus que ses yeux pour pleurer.



Les Diables Rouges ont vécu l’enfer de très près. Ils en sont revenus et les voilà au Paradis. Pendant une bonne partie du match, il n’y a pas eu photo entre les Belges et les Sénégalais. Sadio Mané et ses coéquipiers ont maîtrisé et dominé les débats, et c’est fort logiquement qu’ils ont ouvert le score par l’intermédiaire de Habib Diarra. Il a bien suivi en second rideau après une tête de Ismaïla Sarr qui a touché le poteau (0-1, 25e). Quelques minutes plus tôt, le Sénégal avait déjà trouvé les montants (13e).





La remontada belge



Le champion d’Afrique n’a pas volé son but d’avance, face à une Belgique qui n’a pas pu compter sur Kevin De Bruyne, transparent, et Jérémy Doku, brouillon. Le Sénégal a profité de l’apathie de son adversaire pour faire le break peu après le retour des vestiaires. Sur une longue ouverture de Moussa Niakhaté, Ismaïla Sarr est parti entre deux défenseurs, a contrôlé de la poitrine et a conclu d’une reprise bien exécutée (0-2, 51e). À cet instant du match, on ne voyait pas comment les Belges pouvaient s’en remettre. Les Sénégalais non plus





Mais c’était sans compter l’immense réaction d’orgueil des Diables Rouges, symbolisée par Romelu Lukaku. Sur le banc au coup d’envoi, l’attaquant a encore enfilé son costume de supersub, en faisant parler sa puissance sur un centre de Thomas Meunier (1-2, 86e). Moins de cinq minutes plus tard, c’est Youri Tielemans qui a égalisé, en profitant d’une sortie hasardeuse de Mory Diaw sur un centre bien déposé par Leandro Trossard (2-2, 89e). Le momentum a alors totalement changé de camp.

Comme souvent dans les prolongations, qui plus est après 90 minutes de cette intensité, il ne s'est pas passé grand-chose lors de la demi-heure de rab. À l’exception d’un fait de jeu qui risque de hanter Lamine Camara pendant plusieurs de ses prochaines nuits. Il a effectivement commis une faute sur Tielemans, synonyme de penalty après l’intervention de la VAR et une vérification des images par l’arbitre principal. Penalty indiscutable, et Tielemans s’est fait justice lui-même en expédiant le ballon en plein dans la lucarne (3-2, 120e+5)..





Auteur d’un doublé, il permet à son équipe de poursuivre son parcours, avec un prochain tour qui opposera la Belgique, invaincue à défaut d’être convaincante, aux États-Unis ou à la Bosnie-Herzégovine.