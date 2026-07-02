Coupe du monde 2026: l'élimination du Sénégal met en exergue des divisions au sein de l'équipe

L'avenir du sélectionneur Pape Thiaw, suspendu pour les cinq premiers matches de qualification ⁠du Sénégal pour la Coupe d'Afrique des nations 2028, est incertain. Pape Gueye, l'un des cadres de l'équipe sénégalaise, a lui annoncé qu'il ne jouerait plus sous les ordres de ​Pape Thiaw. « J'annonce aujourd'hui que tant que c'est ce staff technique, je ferai ‌une pause sur la sélection », a écrit le milieu de terrain sur les réseaux sociaux





Remplaçant à la surprise générale face à l'Irak, pour le troisième match de la phase de groupes, Pape Gueye est entré ‌en jeu en seconde période, inscrivant un doublé pour contribuer à la victoire des Sénégalais (5-0). Titulaire contre la Belgique en seizièmes de finale, ​il a été remplacé au milieu de la seconde période.



Le Sénégal n'était plus qu'à quelques minutes d'une qualification pour les huitièmes de finale quand la Belgique a réduit le score, avant d'égaliser, puis ​de finalement s'imposer en prolongation (3-2), avec un penalty accordé dans les derniers instants de la rencontre ​sur intervention de la VAR.





Pape Thiaw vivement critiqué par la presse





La presse sénégalaise a vivement critiqué ​Pape Thiaw. « Cet effondrement historique n'est pas imputable aux joueurs, mais à une gestion humaine et à des choix tactiques catastrophiques de leur sélectionneur », ​a ainsi écrit le journal Yoor-Yooir.



Le sélectionneur a cependant expliqué que certains joueurs étaient fatigués et n'étaient plus en mesure de tenir le rythme. « Nous étions donc obligés de procéder à des changements », a dit Pape Thiaw. « Quand on perd, on peut toujours remettre les choix en question (...) Il faut accepter le résultat. ⁠C’est le football. »



Au-delà du cas du sélectionneur, plusieurs joueurs majeurs du Sénégal pourraient aussi s'interroger sur leur avenir international. Le ⁠capitaine Kalidou Koulibaly, ​105 sélections, pourrait tourner la page. Idrissa Gana Gueye et Sadio Mané pourraient, eux, être tentés de poursuivre jusqu'à la prochaine Coupe d'Afrique des nations même si la star sénégalaise avait laissé entendre avant la Coupe du monde que cette compétition serait sans doute la dernière.













































rfi