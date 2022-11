Coupe du monde- Les supporters allemands appellent au boycott

Dans quinze jours, la Coupe du monde débutera au Qatar. Les supporters allemands ont profité de la 13e journée de Bundesliga ce week-end pour afficher de nombreuses banderoles appelant au boycott du Mondial qatari ou rappelant certains faits comme les morts de travailleurs sur les chantiers des stades.

Le mouvement avait débuté vendredi. Lors du premier match de cette journée entre le Borussia Mönchengladbach et le VFB Stuttgart, une banderole où était inscrit « Boycott Qatar 2022 ! » avait été déployée dans les tribunes. Ce samedi, d’autres kops leur ont emboîté le pas, notamment lors des rencontres Hertha BSC - Bayern Munich et Borussia Dortmund - VfL Bochum.

À l’Olympiastadion de Berlin, les supporters ont ainsi écrit : « 15 000 morts pour 5 760 minutes de foot ! Honte à toi ! », ainsi qu’un autre « Boycott Qatar 2022 ».



À Dortmund, les banderoles étaient encore plus nombreuses. Avant l’entrée des joueurs du Borussia Dortmund et le début du derby contre Bochum, le kop du Mur jaune, la tribune où se rassemblent les Ultras a déployé une immense banderole sur toute la longueur de la tribune avec le message « BOYCOTT QATAR 2022 » inscrit en jaune et noir, les couleurs du club.

On pouvait également lire sur leurs banderoles : « Plus de morts que de minutes jouées, Boycott Qatar », « Les valeurs morales perdues, le football en supporte le coût » ou encore « La dignité des hommes est inviolable ».

Plusieurs autres messages ont également été affichés comme « Éteindre le Qatar » avec en fond une mire de télévision, « De la bière fraîche à la place de stades climatisés », ou encore « Une Qatarstrophe humaine ».

En Bundesliga 2 (la 2e division), de nombreux supporters ont aussi manifesté leur désapprobation.

En Allemagne, les supporters et la population en général montrent qu’ils sont particulièrement mobilisés. Un site boycott-Qatar a été lancé.