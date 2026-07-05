Coupe du monde - Mexique -Angleterre - Parfois étincelant, parfois absent : comment juger Jude Bellingham avec l'Angleterre ?

Vous ne devinerez jamais à qui les internautes questionnés par la BBC ont attribué la meilleure note à l'issue de la victoire au forceps (2-1) de l'Angleterre sur la République Démocratique du Congo. Non, pas Harry Kane, l'auteur du doublé qui sauva les Three Lions de ce qui aurait été leur pire revers depuis un certain Angleterre-Islande à l'Euro 2016. Jude Bellingham.



On admettra qu'il n'avait pas été aussi déboussolé et inefficace que beaucoup de ses coéquipiers. Il avait eu quelques fulgurances. Il avait fallu une parade exceptionnelle du non moins exceptionnel Lionel Mpasi pour empêcher qu'une de ses têtes fasse mouche. Mais c'était à peu près tout. L'autre Bellingham s'était aussi mis en évidence.





Cet autre Bellingham, c'est celui qui, inexplicablement, passe directement le ballon en touche alors qu'il a un partenaire à cinq mètres, celui qui perd son sang-froid aussitôt qu'il est victime d'un coup du sort, celui qui fut averti dès la 19e minute pour un geste stupide, et surtout, celui à qui il arrive de disparaître totalement d'un match quand on attend de lui qu'il pèse sur le jeu.





Tuchel critiqué quand il a tenté de l'écarter



Les votants du sondage de la BBC avaient néanmoins préféré "Jude" (comme les consultants aiment se référer à lui) au futur Sir Harry. C'était incompréhensible, mais ce n'est pas la seule chose qui le soit quand il s'agit du statut très particulier du milieu de terrain du Real Madrid en Angleterre. La presse elle aussi a des faiblesses à son égard. Sa mise à l'écart temporaire des Three Lions par Thomas Tuchel en octobre 2025, qui se comprenait d'autant mieux que Morgan Rogers avait été brillant lorsqu'il avait remplacé son ami, avait valu un torrent de critiques au technicien allemand. Pas touche à mon "Jude" !