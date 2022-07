Coupures intempestives d'électricité : Les populations souffrent le martyre

Rédigé par Dakarposte le Mercredi 27 Juillet 2022 à 02:35

Depuis quelques jours des coupures d'électricité sont notées dans plusieurs quartiers de la ville. Un constat qui porte à croire que les délestages vécus par la population il y a de cela des années, reviendraient au galop.



Comme cause de cette situation, Senelec se justifie par les fortes précipitations enregistrées ces derniers jours.



Pendant ce temps, la population subit un véritable calvaire. En plus des inondations, mais aussi des problèmes liés au manque d’eau potable au niveau des robinets, les dégâts dus aux coupures de courant continuent de se multiplier.



Si ce ne sont des accidents de court circuit, ce sont des heures de travail qui sont perdues et donc une baisse des recettes dans certaines entreprises qui ne peuvent se passer d'électricité pour mener à bien leur business.



Très affectés par la situation, des citoyens ont confié leurs craintes et plaintes au micro de Dakaractu.



Reportage...