Cour des comptes : les 7 écarts commis par le gouvernement de 2019 à mars 2024

Le rapport qui fait suite à l’analyse de la Cour des comptes sur les finances publiques du Sénégal pour la période 2019 à mars 2024 révèle plusieurs écarts par rapport au rapport du Gouvernement. L’audit en cite sept pricipaux :



1 – Tirages sur ressources extérieures plus élevés que ceux déclarés.

2 – Encours de la dette sous-estimé dans le rapport officiel.

3 – Disponibilités du Trésor supérieures aux chiffres annoncés.

4 – Dette garantie plus importante que celle affichée.

5 – Déficits budgétaires plus élevés que ceux indiqués.

6 – Service de la dette bancaire hors cadrage non pris en compte.

7 – Encours de la dette bancaire hors cadrage supérieur au montant déclaré.



Ces écarts suggèrent une sous-estimation des obligations financières de l’État et une gestion de la dette nécessitant plus de transparence.



Rappelons que selon ce rapport, la transparence et l’efficacité dans la gestion des finances publiques sont essentielles pour la stabilité économique et la confiance des citoyens. La loi n°2012-22 impose la publication d’un rapport sur la situation des finances publiques dans les trois mois suivant chaque mandat présidentiel.



Conformément à cette loi, le Ministre des Finances et du Budget a transmis un rapport couvrant 2019 – 31 mars 2024 à la Cour des Comptes pour audit. Cet audit s’inscrit dans un contexte d’exigences accrues en matière de reddition des comptes et de gestion responsable des ressources publiques.



La Cour des Comptes, conformément à la loi organique n°2012-23, assure la vérification, l’information et le conseil pour renforcer la transparence et l’amélioration des pratiques de gestion.



















































Le soleil