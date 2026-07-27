Couverture médiatique du Magal 2026 : Touba astreint les journalistes et influenceurs à la signature d'une charte d'engagement.

Au-delà des seuls impératifs logistiques, le comité d’organisation du Grand Magal de Touba ambitionne de faire de l'édition 2026 un moment suspendu de ferveur, entièrement voué à la préservation des vertus spirituelles de la cité sainte. Lors d'un entretien accordé à l'émission DD ce 26 juillet, Cheikh Abdoul Ahad Mbacké a exposé avec clarté les résolutions nouvelles visant à prémunir la sacralité de Touba contre les dérives qui ont pu, ces dernières années, en ternir les contours.

Tout en reconnaissant l'émergence de comportements qu’il qualifie de marginaux, le président de la Commission Culture et Communication a pris soin de souligner qu'ils ne sauraient en rien refléter la dévotion de l'immense majorité des pèlerins, fidèles gardiens des enseignements de Cheikh Ahmadou Bamba.



Au cœur des innovations de cette édition figure l’instauration d’une charte de couverture médiatique, applicable tant aux journalistes professionnels qu'aux créateurs de contenus investissant la ville durant le Magal.

Ce code de conduite fixe les exigences éthiques indispensables à la sauvegarde de l'image et du caractère sacré de l'événement ; l'octroi des accréditations de presse sera désormais subordonné à l'adhésion pleine et entière à ces dispositions. Pour veiller au respect de cet engagement, le comité déploiera une cellule de vigilance d'une vingtaine de membres, investie de la mission de scruter sans relâche les flux des réseaux sociaux.

Toutefois, ainsi que l'a réaffirmé Cheikh Abdoul Ahad Mbacké, la démarche de la communauté privilégiera d'abord la noblesse de la sensibilisation. Une commission dédiée ira à la rencontre des différents acteurs afin de leur transmettre, avec pédagogie, les hautes recommandations du Khalife général des Mourides.

Ce n'est qu'en cas de résistance avérée ou de persistance dans des agissements contraires à l'esprit du Magal que des mesures d'une plus grande fermeté seront envisagées.



Parallèlement à ces réformes morales, le responsable a annoncé le déploiement d’ambitieuses initiatives scientifiques et culturelles.

Les Assises scientifiques du Magal ont ainsi orienté leurs réflexions cette année sur des enjeux cruciaux tels que l'emploi de la jeunesse, la fluidité de la mobilité au sein de la cité sainte, ainsi que l'impact économique du pèlerinage.

À cet égard, une étude inédite consacrée aux retombées financières de l'événement sera prochainement dévoilée, venant actualiser de précédentes estimations qui évaluaient déjà l'impact du Magal à plus de 250 milliards de francs CFA.

Enfin, à l'aube du centenaire du rappel à Dieu de Cheikh Ahmadou Bamba, cette édition 2026 sonne le rassemblement des énergies pour les préparatifs de cette commémoration historique.

L’accueil annoncé de prestigieuses délégations étrangères, venues notamment du monde arabe, vient consacrer le rayonnement international sans cesse grandissant du Grand Magal de Touba.

Pour le comité d’organisation, tout l’enjeu réside désormais dans cette subtile alliance : s'ouvrir au monde et embrasser la modernité, sans jamais trahir les valeurs spirituelles immémoriales qui fondent, depuis plus d'un siècle, l'âme du Magal.

