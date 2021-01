Couvre-feu de 21 heures à 5 heures du matin: Ces catégories de personnes ne sont pas concernées…

Un document du Commissariat central de Dakar renseigne, à ce propos, que ‘’les travailleurs de la Société africaine de raffinage (Sar), de Sen’Eau, de l’UCG, de la Senelec, des aéroports, du port ainsi que les personnes devant rejoindre l’aéroport pour les besoin de voyage à l’étranger’’ sont exemptés.



D’après « EnQuête », cette liste s’ajoute ainsi à celles des personnes visées dans le plan opérationnel, à savoir : les présidents d’institutions de la République, les ministres, les secrétaires d’Etat, les députés, les ambassadeurs, les gouverneurs, les préfets, les sous-préfets ainsi que leurs adjoints.



La note du Commissariat central informe, enfin, que les magistrats, greffières, professionnelles des forces de défense et de sécurité, les personnels de santé, des sociétés de gardiennage et de la presse sont aussi concernés par cette autorisation de circuler.



Par ailleurs, la Brigade nationale des sapeurs-pompiers met à la disposition de la population ses unités de secours d’urgences et son numéro vert 18, pour toute demande d’assistance et de transport pré-hospitalier.



Elles pourront ainsi secourir les populations pour les évacuations vers les structures sanitaires adaptées. Les concernés sont les personnes en situation d’urgence médicale (maladie, grossesse à terme, victimes d’accidents domestiques...). La mesure reste ainsi valable durant toute la durée du couvre-feu.