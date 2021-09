Covid-19 : 11 nouveaux cas positifs dont 10 cas communautaires et 124 patients sous traitement

11 nouvelles contaminations ont été détectées, ce jeudi 30 septembre au Sénégal sur un échantillon de 1756 tests effectués. C’est ce qui ressort du communiqué 578 du ministère de la Santé et de l’Action sociale. Ainsi, ces résultats des examens virologiques lors du point journalier sur l’évolution de la pandémie Covid-19 sur le territoire sénégalais ont montré un taux de positivité de 0,62%.

Sur la répartition des tests positifs, il s’agit d’un (1) cas contacts suivis par les autorités sanitaires et 10 cas issus de la transmission communautaire. Ces derniers sont signalés à Dakar, Keur Massar, Pikine, Mbacké, Thiès et Ziguinchor.

6 cas graves sont actuellement pris en charge dans les services de réanimation du pays.

Toutefois, selon les services du ministère de la Santé et de l’Action sociale, aucun décès n’a été enregistré hier mercredi 29 septembre.

Ils renseignent que l’état de santé des autres malades hospitalisés est stable. De plus, 40 patients ont été contrôlés négatifs, donc déclarés guéris. Ils devront rentrer chez eux incessamment.

Depuis le 2 mars 2020, le Sénégal a répertorié 73 775 cas positifs au coronavirus répartis entre 71 792 guéris, 1 858 décédés, 1 évacué (finalement décédé en France) et 124 patients sous traitement.

Également 1 251 403 personnes ont été vaccinées depuis le début de la campagne de vaccination, le 23 février dernier.