Le Groupe CSE (Compagnie Sahélienne d’Entreprise), le Groupe Teyliom et Free Sénégal ont fait un don d’une valeur totale de 450 000 000 de francs CFA au ministère de la Santé et de l’Action Sociale afin de soutenir l’action des pouvoirs publics dans la mise en œuvre des mesures du Fonds de riposte et de solidarité contre les effets du COVID19 (FORCE-COVID-19).

