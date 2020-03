Covid-19: Malik Oumar Bayal Sow vient en appui aux habitants de son village

Malick Oumar Bayal Sow, chef du village de Loumbol Daadi, localité située dans la région de Louga, a fait un geste remarquable pour les habitants de son village dans le cadre de la lutte contre le covid-19.

En effet, le marabout a offert plusieurs tonnes de riz, de l’huile, du savon et des produits sanitaires aux habitants de son village.

Il faut relever que grâce au marabout, cette localité située dans la commune de Keur Momar Sarr, dans la région de Louga, ne manque aujourd'hui de rien.

Pour Malick Oumar Bayal, le gouvernement ne peut pas tout faire et ceux qui ont des moyens doivent aider leurs proches.

Le marabout, ami du chanteur Baaba Maal, n’en est pas à son premier geste. Il avait auparavant pris en charge l’électrification et l’eau du village. A travers ce geste, Malick Sow a montré la voie à beaucoup de Sénégalais.

Grâce à ses actions, son village est devenu aujourd’hui un petit paradis dans le désert avec toutes commodités requises.

Pour éviter les rassemblements, conformément aux recommandations des autorités, le marabout a distribué les dons dans la plus grande sobriété. Thierno Malick Sow compte élargir ce geste pour soutenir l'élan national de riposte contre le coronavirus, lancé par le Président Macky Sall.

Par Elimane Mboyo