Covid-19: la France est officiellement entrée dans la quatrième vague

Le variant delta représente désormais 80% des contaminations en France. Gabriel Attal parle d’un «virus qui contamine à la vitesse de l’éclair».



Nous y sommes donc. Une quatrième vague de Covid-19 depuis le printemps 2020, accompagnée de son cortège de craintes et de restrictions sanitaires. Une «épidémie de jeunes». Pour l’instant, donc, pas de boom dans les hospitalisations. Malgré tout, «oui», la quatrième vague est là, a reconnu mardi le ministre de la Santé, Olivier Véran : «On est entre 100 et 130 % d’augmentation des cas en une semaine».



«Les 20-30 ans, dans certains départements, sont ceux qui ont le taux d’incidence le plus élevé, a-t-il précisé sur RTL. On comprend pourquoi : les jeunes sont moins protégés (par la vaccination) mais la bonne nouvelle c’est qu’ils font moins de formes graves». Néanmoins, il ne faut pas «croire qu’on est à l’abri de tout danger», insiste le ministre : les cas de Covid longs sont possibles, y compris chez les jeunes, et les cas graves, s’ils sont plus rares, existent tout de même.



«Vitesse de l’éclair»



Selon les chiffres communiqués lundi par Santé publique France, 4 151 nouveaux cas ont été comptabilisés (+229 % par rapport à lundi dernier). Il s’agit du plus haut lundi depuis le 26 avril. Au total, 7041 personnes sont hospitalisées (+105 par rapport à dimanche), dont 902 en soins critiques (+11). On a compté 20 décès au cours des 24 dernières heures. D’ailleurs, Olivier Véran l’a souligné sur RTL : cette fois, «ce qui change par rapport à la première deuxième et troisième vague c’est qu’il va très vite ce virus, il est beaucoup plus contagieux et on le constate chaque jour». Le ministre de la Santé ne cache pas ses craintes pour les semaines à venir : «Je l’avais dit il y a trois semaines […] ‘l’épidémie, si elle doit repartir, ce ne sera pas en septembre, ce sera en juillet’. Je m’étais même risqué à dire qu’il y aurait peut-être 15 à 20 000 cas à la fin du mois de juillet. J’ai peur d’avoir eu, entre guillemets, les mots justes […]»



Lundi soir, en présentant le projet de loi étendant le pass sanitaire et obligeant les soignants à se faire vacciner, Gabriel Attal a parlé d’un «virus qui contamine à la vitesse de l’éclair». «Nous sommes entrés dans une quatrième vague du virus», a lancé le porte-parole du gouvernement au sortir du conseil des ministres. La dynamique de l’épidémie est extrêmement forte, avec une vague plus rapide et une pente plus raide que toutes les précédentes». En une semaine, le taux d’incidence a augmenté «de près de 125 %» a-t-il annoncé, soit une hausse inédite «depuis le début de l’épidémie». Selon l’exécutif, le variant delta représente désormais 80 % des contaminations en France.



La vague épidémique peut «monter très vite et elle peut monter très haut», a encore prévenu Gabriel Attal, avant de détailler les conséquences de la progression du variant delta. L’incidence «poursuit son explosion», à 86 cas pour 100 000 habitants. Selon Olivier Véran, c’est donc «maintenant qu’il faut agir» : «C’est pour ça qu’on met l’accent sur la vaccination mais on redit aussi les consignes d’usage : attention, vivez le plus normalement possible mais gardez vos distances quand c’est possible, lavez-vous les mains, faites attention, ces vieux réflexes il ne faut pas les oublier.»



Dans son discours lundi 12 juillet, Emmanuel Macron a établi à 200 cas hebdomadaires pour 100 000 habitants le taux d’incidence au-delà duquel «des mesures de freinage pourront être prises par nos préfets». Alors que deux départements ont déjà dépassé ce seuil, et que d’autres pourraient vite suivre, Jean Castex sera ce mercredi au JT de 13 heures sur TF1, à l’issue d’un conseil de défense réuni par le président de la République. Depuis le 11 mai, le Premier ministre ne s’était plus exprimé sur un plateau télévisé.



Hors Pyrénées-Orientales et Haute-Corse, qui ont des taux d’incidence de 345 et 266, plusieurs départements ont dépassé les 100 d’incidence, selon les données de Santé publique France. Il s’agit de l’Hérault (178), des Alpes-Maritimes (162), de la Haute-Garonne (144), de l’Ariège (129), de Paris (118), des Bouches-du-Rhône (135), de la Charente-Maritime (145) et de l’Aude (131).



Les DOM-TOM sont aussi particulièrement exposés et des mesures sont prises en Martinique (incidence : 574), en Guyane (179) et à La Réunion (177). La Martinique et La Réunion ont d’ailleurs été placées en état d’urgence sanitaire.