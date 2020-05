Covid-19 : la vague de licenciements arrive en France

Après la crise sanitaire, la crise économique. Après des mois de confinement pour endiguer l'épidémie de Covid-19, des entreprises quasi à l’arrêt vont devoir faire face à une restructuration de leur personnel. Selon une enquête réalisée par StaffMe, start-up spécialisée dans la mise en relation entre entreprises et indépendants et publiée dans Le Parisien, 22 % des entreprises interrogées envisagent de licencier.



Les secteurs du marketing & événementiel, la restauration-hôtellerie-tourisme ainsi que la mobilité et les transports seraient les plus concernés. À l’inverse, les secteurs de la vente en ligne, du commerce alimentaire, de la formation et de la logistique sont davantage épargnés par la crise, nuance l’étude.



Pour l'heure, les réductions d’effectifs passent surtout par le non-renouvellement de CDD et l’annulation ou le report d’embauches prévues. "Le licenciement demeurant marginal bien qu’en légère progression", note une étude de la Dares, le service statistique du ministère du Travail. Mais la vague de licenciements commence à arriver, comme le laissent présager les annonces de plan social dans plusieurs entreprises.



Carrefour prévoit jusqu’à 3 000 départs

Annoncé par des sources syndicales, ce plan de départ qui s'inscrit dans le cadre d'une rupture conventionnelle collective a été confirmé début mai par la direction de Carrefour. "Le nombre de postes supprimés reste bien fixé à 1 230", a-t-elle indiqué, tout en précisant que les 1 870 autres "pourront être remplacés". Les suppressions de postes concernent la bijouterie, le rayon multimédia, l’arrière-caisse, le service de la paie, l’encadrement, les fonctions administratives et les caisses des stations-service.



Plan massif de licenciement chez Airbnb

"C’est un traumatisme pour l’entreprise", a déclaré en mai le directeur général de Airbnb en France, Emmanuel Marill dans les colonnes du quotidien Le Parisien. Ce plan devrait se traduire par la suppression d’un quart de ses effectifs dans le monde, soit 1 900 salariés. Il "touche différemment les 24 pays du monde dans lesquels Airbnb a des équipes". Selon lui, "il est trop tôt" pour savoir quel sera l'ampleur de son impact en France.



Altice coupe dans ses effectifs médias





Dans un "plan de transformation et de reconquête post-Covid", NextRadioTV, la maison mère de RMC, de BFM TV et de leurs déclinaisons, prévoit de diviser par deux le recours aux intermittents, aux pigistes et aux consultants et de "mutualiser les fonctions supports". Un plan de départ volontaire est envisagé dans un premier temps.



Rolls Royce dévisse dans la division aéronautique

En raison de la baisse des bénéfices et d'une conjoncture industrielle bien particulière, le groupe britannique va supprimer 2 600 emplois dans les dix-huit prochains mois dans sa division aéronautique, sur un effectif global de 55 000 salariés dans le monde.



En France, où le groupe localisé dans les régions Aquitaine et Midi-Pyrénées, entre 3 000 et 5 000 emplois pourraient être concernés dans les prochaines années.