Covid: Record de morts pour le 3e jour d’affilée en Russie

La situation est particulièrement sérieuse dans la capitale Moscou qui a enregistré 3.998 nouveaux cas et 62 morts, ainsi qu’à Saint-Pétersbourg avec 2.077 nouvelles contaminations et 56 décès.



La veille, 857 décès ont été déplorés dans tout le pays, alors que le nombre des nouvelles contaminations s’est élevé à 23.888, un niveau jamais atteint depuis fin juillet.



La Russie est le pays le plus meurtri d’Europe avec 207.255 décès, selon un décompte officiel.



D’après le site spécialisé Gogov, seuls 28,9% des Russes sont actuellement complètement vaccinés.