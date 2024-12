Crash de l'Embraer 190 azerbaïdjanais : ouverture d'une enquête criminelle

L'Azerbaïdjan annonce l'ouverture d'une enquête criminelle à la suite du crash de mercredi.



Selon les autorités azerbaïdjanaises, "tous les scénarios sont examinés et les expertises nécessaires en cours".



L'Embraer 190 s'est écrasé à 3 km du port kazakh d'Aktaou, sur les rives orientales de la Caspienne.



Dans un premier temps, Azerbaidjan Airlines et l'aviation civile russe ont évoqué une "collision avec des oiseaux".





Le ministère kazakh de la Santé mentionne de son côté l'"explosion d'un ballon" à bord de l'appareil.



Ilham Aliyev, Président de l'Azerbaïdjan : "Nous ne connaissons pas encore les raisons du crash. Il existe plusieurs théories, mais je pense qu'il est prématuré d'en parler. L'affaire doit faire l'objet d'une enquête approfondie. Une procédure pénale a été lancée par le bureau du procureur général et, naturellement, le public azerbaïdjanais sera régulièrement informé des résultats des travaux de la commission et de l'évolution de la procédure pénale".



L'appareil assurait un vol entre les capitales de l'Azerbaïdjan et de la Tchétchénie.



Les autorités du Kazakhstan, où l'avion s'est écrasé, ont ouvert une enquête pour "violation des règles de sécurité et d'exploitation du transport aérien".



Farid Huseynov, Chef du service de presse, Azerbaijan Airlines : "Une hotline a été mise en place pour les membres des familles des passagers à bord, et le public en a été informé. Un soutien psychologique sera apporté aux membres des familles de tous les passagers, quelle que soit leur nationalité, ainsi qu'aux passagers blessés".



67 personnes étaient à bord de l'appareil quand il s'est écrasé, 38 personnes sont mortes, 29 sont hospitalisées, dont trois enfants.



L'Azerbaïdjan a déclaré un jour de deuil national ce jeudi.