Crash de l'avion d'Azerbaïdjan Airlines : Alyiev demande à la Russie d'assumer sa responsabilité

Après s'être entretenu par téléphone avec Vladimir Poutine, le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev s'est exprimé dans une interview sur chaîne de télévision étatique AZTV, au sujet du crash de l'avion d'Azerbaïdjan Airlines au Kazakhstan, qui a fait 38 morts.



"Nous avons clairement fait part de nos exigences à la partie russe, a-t-il déclaré. Premièrement, la Russie doit présenter des excuses à l'Azerbaïdjan. Deuxièmement, elle doit reconnaître sa culpabilité. Troisièmement, punir les coupables, les traduire en justice et verser des indemnités à la fois à l'État et aux passagers et membres d'équipage blessés. Telles sont nos conditions. La première d'entre elles a déjà été remplie hier. J'espère que les autres demandes seront également satisfaites."





Si Vladimir Poutine s'est excusé pour "l'incident tragique" intervenu dans l'espace aérien russe, admettant que la défense aérienne russe était en action au moment des faits, il n'a pour l'instant pas reconnu la responsabilité de la Russie.



Ilham Alyiev a souligné que l'avion n'avait pas été "abattu volontairement".





"Bien sûr, notre avion n'a pas été abattu volontairement. Reconnaître la culpabilité, présenter des excuses à temps à l'Azerbaïdjan, qui est considéré comme un pays ami, et en informer le public, voilà autant de mesures et d'étapes qui devaient être prises", a réclamé le président azerbaïdjanais.



"Bien sûr, la version finale sera connue après l'ouverture des boîtes noires", a-t-il poursuivi. "Mais les premières versions sont suffisamment étayées et fondées sur des faits. Et les faits sont que l'avion civil azerbaïdjanais a été endommagé de l'extérieur sur le territoire de la Russie, près de la ville de Grozny, et qu'il a presque perdu le contrôle. Nous savons également que notre avion a été rendu incontrôlable par des moyens de guerre électronique. C'est d'abord comme cela que l'avion a été endommagé. Puis suite aux tirs effectués depuis le sol, la queue de l'avion a également été gravement endommagée".



Pour Ilham Alyiev, "l’une des choses qui nous a attristés et surpris, c’est que les organismes officiels russes ont proposé des versions sur l’explosion d’une bouteille de gaz." Ajoutant : "Malheureusement, au cours des trois premiers jours, nous n’avons entendu que des versions absurdes en provenance de Russie."



Vladimir Poutine a expliqué que des drones ukrainiens avaient attaqué la capitale de la Tchétchénie, ainsi que Vladikavkaz et Mozdok au moment où le vol Bakou-Grozny s'apprêtait à atterrir, et que "les défenses aériennes russes avaient repoussé ces attaques".