Criminalisation de l'homosexualité : L'avis tranché de l'Imam Moustapha Guèye qui établit un lien avec la civilisation, la liberté et la démocratie.

« Sanctionner les auteurs d'actes contre nature »! C'est la position de plusieurs sénégalais qui, selon le collectif "And Sam Djikko Yi", en tournée récemment dans les départements du sénégal, ont adhéré à la criminalisation de l'homosexualité.



« And Sam Djiokko Yi » veut porter le combat au niveau de l’Assemblée nationale pour inviter les parlementaires à accélérer le processus visant la criminalisation de ce phénomène qui dure depuis des siècles. Mais ce n'est pas seulement « And Sameu Djikko Yi » qui abordera la question.



Au micro de Dakaractu, l’Imam Moustapha Guèye, président de l’Association des Imams et Oulémas du Sénégal, reconnait également que « la raison veut que ce phénomène soit banni de notre société ».



Mais l’Imam Moustapha Guèye ira plus loin pour aborder la question de la liberté, de la civilisation et aussi de la démocratie qui restent des éléments en lien avec ce phénomène. L'ancien co-animateur de l'émission "Les lettres musulmanes" sur la Rts, donnera même son point de vue sur « l’éventuelle loi criminalisant l'homosexualité ».

































dakaractu