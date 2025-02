« Crise Pastef » ou quand l’incompétence devient un choc économique

Depuis l’indépendance, le Sénégal a traversé de nombreuses crises économiques, mais elles avaient toutes une origine extérieure. Dans les années 70, les chocs pétroliers et les sécheresses ont rudement éprouvé notre économie. Sous Abdoulaye Wade, la crise de 2008 et les « émeutes de la faim » ont frappé de plein fouet. Sous Macky Sall, le coronavirus et la guerre en Ukraine ont stoppé une dynamique de croissance amorcée depuis 2014.



Mais cette fois-ci, le Sénégal fait face à une crise d’une autre nature. Une crise qui ne vient ni d’un choc pétrolier, ni d’une guerre, ni d’une pandémie. Non. C’est un choc intérieur, un effondrement causé par l’incompétence et l’improvisation d’un régime arrivé au pouvoir sur la base d’une illusion d’optique et de promesses irréalisables.



Ce qui est nouveau, c’est que le pays ne subit pas la crise, il l’a choisie. Nous ne sommes pas victimes d’un facteur extérieur, nous sommes otages de notre propre naïveté, d’un discours populiste qui a vendu du rêve avant de s’écraser contre le mur de la réalité.

L’histoire retiendra que cette crise est la première du genre. Elle n’a pas été imposée au Sénégal, elle a été provoquée par ceux qui, faute de préparation, ont fait de la gestion du pays un improvisation permanente. Une illusion qui s’effondre sous nos yeux.



L’échec de cette illusion n’est pas seulement celui d’un régime, c’est une leçon pour tout un peuple : on ne choisit pas un dirigeant pour ses discours enflammés, mais pour sa capacité à faire face à la réalité.



Désormais, la vraie question est la suivante : combien de temps allons-nous encore payer le prix de cette supercherie avant de reprendre notre destin en main ?



Thierno Diop