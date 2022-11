Crise à l'hôpital principal de Dakar : les travailleurs en sit in pour dénoncer la gestion calamiteuse de l’hôpital

Rédigé par Dakarposte le Vendredi 4 Novembre 2022 à 13:44

C’est par un sit in devant l'entrée de l’hôpital principal de Dakar que les personnels civils de l’hôpital ont démarré leur journée d’aujourd’hui. Une manifestation qui n’est due qu'à la mauvaise gestion dont ces derniers sont depuis longtemps victimes, selon eux.



D'après le secrétaire général de ce syndicat, c’est dans un désarroi total que le personnel assure ses missions, plusieurs difficultés ont cependant été énumérées, dont la non-fonctionnalité des ambulances, le manque de médicaments et de solutés pour les malades hospitalisés, les arriérés et les retards de salaires pour le personnel, la rupture de réactifs élémentaires au laboratoire, le déficit de matériel dans les ateliers.



Les travailleurs ont réclamé une meilleure gestion de la structure sanitaire, plus de transparence en évitant les marchés « Secret défense », le fonctionnement des comités qui sont des indicateurs de bonne gouvernance, le paiement des dettes des hôpitaux de l’État du Sénégal tournant autour de 3 milliards pour l’hôpital principal.



Le syndicat prie l'ensemble des autorités de notre pays de prendre les mesures nécessaires pour éviter le déroulement d'autres plans d’action pouvant être beaucoup plus corsés...



Mamadou Ndiaye