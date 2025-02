Crise dans l'est de la RDC : Diomaye Faye s'est entretenu avec Tshisekedi et Kagame

Le Président de la République du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye, s'est entretenu ce samedi avec ses homologues du Rwanda et de la République démocratique du Congo (RDC). Le chef de l'État a évoqué le contenu de ces échanges sur son compte Twitter



"J’ai eu des entretiens téléphoniques fructueux avec les Présidents Paul Kagamé et Félix Tshisekedi sur la situation préoccupante à l’Est de la RDC. J’ai souhaité m’enquérir de la tournure des événements et, avec les deux dirigeants, explorer les voies d’un dialogue franc pour une paix durable dans la région. Le Sénégal reste engagé pour la stabilité et la sécurité en Afrique et dans le monde", a-t-il écrit.



La guerre entre le M23, mouvement rebelle que soutient le Rwanda selon plusieurs chancelleries, et les forces loyales congolaises s'est intensifiée ces dernières semaines, avec la prise par les rebelles de Goma.



700 personnes ont été tuées lors des combats dans cette ville.















































































