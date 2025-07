Crise dans la justice : les syndicats expriment leur désaccord avec le ministre

La rupture semble être consommée entre les syndicats du secteur judiciaire et leur ministère de tutelle. Dans une déclaration rendue publique ce 03 juillet 2025, l’Entente SYTJUST — UNTJ — regroupant le Syndicat des Travailleurs de la Justice et l’Union Nationale des Travailleurs de la Justice — accuse le ministre de la Justice d’avoir « trahi la confiance » des agents judiciaires après quatorze mois de négociations jugées trompeuses.





Selon les syndicats, les discussions portaient sur deux décrets controversés : l’un empêchant l’alignement des greffiers sur la hiérarchie A2, l’autre bloquant la création du corps des assistants de greffes et parquets (AGP). Un consensus avait pourtant été trouvé à l’issue d’un atelier national tenu en novembre 2024, sous l’autorité directe du ministre.



Mais un récent communiqué du ministère, qui semble remettre en cause ces engagements, a mis le feu aux poudres. L’Entente dénonce « un revirement brutal et injustifiable » et appelle à une intensification de la lutte syndicale. Elle exige le respect des engagements pris depuis 2018.















































Le Soleil