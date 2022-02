Crise scolaire : Accord total entre le gouvernement et cinq syndicats !

Le gouvernement et les syndicats d’enseignants ont confronté leurs propositions afin de parvenir à un consensus.



D'après la page Facebook du ministère de l'enseignement national du Sénégal, cinq des sept syndicats ont accepté et signé les propositions du gouvernement. Il s'agit du SIENS, du SELS, de l'UDEN, du SELS A et de SELAS/FC.



Contrairement aux cinq cités, le CUSEMS et le SAEMS ont demandé de partager le document avec leurs bases pour recueillir leurs avis.





La source indique que le document qui résume l’ensemble des Accords a été paraphé et confié au ministre des finances jusqu’à lundi pour être démultiplié.