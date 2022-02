Crise scolaire : Guy Marius SAGNA à la tête des élèves pour la fin de a grève

« L’école publique est encore en crise grave et en grève depuis 2 mois et 21 jours », déclare le coordonnateur du Front pour une Révolution Anti-impérialiste, Populaire et Panafricaniste (FRAPP)/France-dégage pour qui, il est l’heure de sauver l’école avant qu’il ne soit trop tard.



En effet, selon Guy Marius SAGNA qui était en conférence de presse avec le collectif regroupant les gouvernements scolaires des Lycées Lamine GUEYE, LYMODAK, John Kennedy, Amath DANSOKHO de Ouakam, Fadilou Mbacké, Blaise DIAGNE, Delafosse, Galandou DIOUF et Seydou Nourou TALL, a annoncé une marche du rond-point Ngor au siège de l’UNESCO pour appeler les protagonistes à mettre un terme à cette grève.







« Le FRAPP et le collectif des gouvernements scolaires de 10 écoles publiques de Dakar organisent une manifestation ce jeudi 24 février pour exiger le respect du droit à l’éducation des élèves du Sénégal. Chaque fois que les élèves informent le préfet de leur manifestation, il interdit systématiquement celle-ci et les élèves sont durement réprimés. Pour toutes ces raisons, ce jeudi 24 février 2022, le FRAPP va marcher avec les élèves de l’école publique. Les enfants du président Macky SALL ont étudié à l’école franco-sénégalaise et à Jean Mermoz où il n’y a jamais de grève. Voilà sans doute pourquoi Macky SALL se moque de l’école publique. Une école publique sénégalaise antinationale, anti-démocratique et antipopulaire comme nous le chantions à l’université », a martelé l’activiste.



Guy Marius SAGNA renseigne qu’il a déjà déposé la déclaration de marche à la préfecture de Dakar depuis vendredi passé.



























WALFNet