Cyberattaque : Les données sensibles d'un célèbre hôtel à Dakar exposées par le groupe Mauritania Hackers

Selonl les informations disponibles, les documents divulgués incluent des détails sur les obligations fiscales de l’hôtel auprès de la Direction Générale des Impôts et des Domaines, notamment des déclarations de contribution économique locale (CEL) sur la valeur ajoutée, ainsi que des échanges administratifs avec le Centre des Moyennes Entreprises (CME) de Dakar. Parmi les éléments exposés figurent également des correspondances adressées au Chef du bureau de recouvrement, dans lesquelles l’établissement sollicite un moratoire pour échelonner une dette fiscale significative.



L’Hôtel, connu pour avoir joué un rôle notable durant la pandémie de COVID-19 en accueillant des cas suspects alors que les hôpitaux étaient saturés, traverse visiblement une période financière délicate. Les données piratées révèlent des difficultés exacerbées par des travaux de rénovation, des tensions économiques et des pressions bancaires, des éléments que la direction a tenté d’expliquer dans sa demande de moratoire.



Cette fuite, dont l’ampleur exacte reste à déterminer, intervient dans un contexte où les cyberattaques ciblant des structures privées et publiques se multiplient en Afrique de l’Ouest.



Le groupe Mauritania Hackers, déjà impliqué dans des incidents similaires dans la région, semble avoir exploité des failles de sécurité pour accéder à ces informations sensibles

































Seneweb