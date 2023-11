D'importantes chutes de neige dans l'Est de l'Europe font plusieurs morts

En Moldavie, au moins deux personnes sont mortes lors d'accidents de la route, a déclaré la police nationale moldave.

"Nous appelons sans cesse les conducteurs à ne pas prendre la route avec des voitures non équipées et à rouler à faible vitesse", a déclaré la police moldave dans un communiqué publié sur Telegram, et a mis en garde contre la conduite "sans nécessité urgente".

En Roumanie, des alertes météo rouges ont été émises dans les comtés orientaux de Constanta, Tulcea, Galati et Braila, où les vents devraient atteindre jusqu'à 100 km/h, a indiqué l'administration météorologique nationale.

Le ministre roumain de l'énergie, Sebastian Burduja, a déclaré que plus de 400 localités avaient subi des coupures de courant.

En Bulgarie voisine, de puissantes tempêtes hivernales ont également provoqué d'importantes chutes de neige et ont incité le gouvernement à déclarer l'état d'urgence dimanche dans une grande partie du pays. Selon le premier ministre Nikolay Denkov, plus de 1 000 localités, principalement dans le nord-est de la Bulgarie, ont été privées d'électricité dimanche.

En Bulgarie, deux personnes sont mortes dans des accidents de la route et 36 ont été blessées dans les tempêtes des dernières 24 heures. Des vents violents ont également entraîné la fermeture de routes et des retards, ainsi que la chute d'arbres et de lignes électriques, a déclaré M. Denkov.